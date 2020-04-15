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15.04.20 10:44

Глава "ДТЭК Энерго" назвал причиной остановки крупнейшей угольной компании рекордные запасы угля

Непосредственной причиной выведения в простой крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" являются рекордные запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС).

Глава "ДТЭК Энерго" назвал причиной остановки крупнейшей угольной компании рекордные запасы угля

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

По словам топ-менеджера, в течении последних шести месяцев в энергетике наблюдается "системный кризис, в котором находятся все без исключения игроки рынка", вследствие которого больше всего пострадала тепловая энергетика.

"У нас в настоящий момент около двух, почти три миллиона (тонн, – ред.) угля находится на складах. Это беспрецедентные запасы, такого еще никогда не было за последние 6 лет. Как следствие – уголь украинский не востребован. Около трех миллиардов убытков у тепловых электростанций и они не могут платить шахтерам за добываемый уголь. Поэтому ДТЭК был вынужден остановить с 1 апреля второе крупнейшее объединение страны – это "Добропольеуголь", где работает 7 тысяч человек", – сказал Сахарук.

"К сожалению, за это 20 дней ситуация не изменилась, и с 20 апреля мы вынуждены будем останавливать крупнейшее угольное объединение Украины – это "ДТЭК Павлоградуголь", где работает 22 тысячи человек. Это, по сути, остановка всей угольной отрасли Украины, потому что уже на протяжении последних 9 месяцев практически в состоянии полупростоя находятся государственные шахты То есть, всего у нас на простое будет находится около 40 тысяч человек", – добавил глава "ДТЭК Энерго".

Сахарук подчеркнул, что ДТЭК продолжит платить зарплату сотрудникам остановленных предприятий, согласно коллективному договору.

"Мы, конечно же, продолжим платить зарплату согласно коллективному договору, это около 60%, будем обеспечивать. Но это конечно не тот доход, который наши шахтеры получали до этого, это была европейская заработная плата у тех участков, которые выполняли планы", – сказал глава компании.

Глава "ДТЭК Энерго" отметил, что снижение выплат работникам угольных предприятий означает снижение отчислений подоходного налога и единого соцвзноса с зарплат.

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Как сообщалось, накануне гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой минимумм на две недели крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля.

Глава ДТЭК уточнил, что на шахтах объединения работает 22 тысячи сотрудников, после вывода в простой средняя зарплата горнорабочего очистного забоя (ГРОЗ) сократится с 19 тыс. грн до 10 тыс. грн в месяц.

Причиной выхода в простой Тимченко назвал "системный кризис в энергетике", вызванный падением потребления электроэнергии, ростом "зленой" энергетики и импортом электроэнергии из РФ и Беларуси.

Напомним, в конце марта энергохолдинг "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь. Тогда в ДТЭК уточнили, что речь идет об около 6,5 тыс. из 8 тысяч сотрудников трех предприятий.

При этом в последние недели Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из Росиии и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, чего требовал холдинг Ахметова.

Согласно данным неаудированной отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

При этом прибыль "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил раскошную виллу во Франции за 200 млн евро.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.

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