Пожар уничтожил 30% туристических объектов в "Чернобыльской зоне", – директор турагентства

Об этом сообщил директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более 30% туристических локаций потеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха. Потеряны полностью много сел полесских. Потеряны даже некоторые металлические локации", - заявил Емельяненко.

Емельяненко отметил, что планируются переговоры с администрацией для восстановления части локаций.

"Возможно даже с использованием современных технологий, как дополненная реальность. Потому что мы должны показать людям, которые приезжают, по крайней мере, что здесь было", - объяснил он.

Емельяненко подчеркнул, что основные локации, такие как режимный город Чернобыль, город Чернобыль-2, военный городок с радиолокационной станцией и город Припьять не пострадали.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения, продолжалась их ликвидация. В то же время огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещался из-за ветра, и в результате добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

Днем в ГСЧС сообщили, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить благодаря дождю, но спасателям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, оставшееся после пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения не повышался.