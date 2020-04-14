Бывшая глава управления по закупкам времен Богатыревой вернулась в Минздрав

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Довганчин занималась закупками Минздрава во времена, когда министерством руководила Раиса Богатырева, которая сейчас является фигурантом уголовного дела о хищении средств госбюджета.

Во времена управления закупками Минздрава Довганчин была причастна к ряду скандальных закупок. В частности, закупки "скорых" за миллиард гривен по завышенной цене, а также закупке лекарств для онкобольных, которой на самом деле не было.

Тогда Довганчин, как одна из ответственных за это направление, уверяла, что тендеры "идут в текущем режиме".

Как отмечает издание, именно Галина Довганчин как профильный чиновник в конце 2013 года отстаивала рыночность цены закупки "скорых" на общую сумму около миллиарда гривен. В 2014 году было установлено, что цену на оборудование для этих "скорых" отобранный Минздравом поставщик "НПО "Практика" завысил в семь раз.

Журналисты в марте зафиксировали, что Довганчин часто посещает центральный офис Минздрава.

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По словам бывшей главы Директората стратегического планирования и евроинтеграции министерства Ирины Литовченко, сейчас Довганчин занимается тем же тендерным комитетом и международными закупками.

"Сейчас Галина Довганчин вносит свои коррективы в тендерный комитет, а также в постоянную рабочую группу, которая сопровождает международные закупки, формирует перечень препаратов, которые закупает государство на тендерах. И она сейчас забирает оттуда людей, которые пришли в министерство во времена Ульяны Супрун, и переформатирует, добавляет туда каких-то других людей, для того, чтобы иметь непосредственное влияние на те торги, которые будут сейчас происходить", – рассказывает Литовченко.

Сама Довганчин утверждает, что посещает Минздрав как директор государственного предприятия "Новая жизнь", а в части частоты своих министров заявила, что журналистам "показалось". Но это предприятие подчинено Министерству экономического развития и торговли.

Среди посетителей Минздрава в марте во время объявленного карантина журналисты "Схем" также зафиксировали фармбизнесменов. Среди них – Александр Чумак, Петр Багрий, Игорь Сало с сыном Владимиром и Дмитрий Буряк.