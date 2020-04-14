Самолет "Мрия" перевез рекордный объем груза в истории авиации. ФОТО

Об этом говорится в сообщении "Антонова" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что за посадкой Ан-225 "Мрия" в аэропорту Шопена в Варшаве наблюдали онлайн около 80 тыс. человек.

13 апреля "Мрия" вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь, где у нее загрузили около 100 тонн медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты, общим объемом около 1000 кубометров.

За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. После загрузки крупнейший в мире транспортный самолет совершил перелет в Варшаву с приземлением на маршруте в аэропорту Алматы (Казахстан) для дозаправки топливом и отдыха экипажа.

Этот рейс по заказу компании Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Великобритания) стал первым для Ан-225 после технического обслуживания и модернизации, которую провели специалисты ГП "Антонов".

"Мрия" получила новую систему дистанционного управления силовой установкой украинского производства, новые жидко-кристаллические приборы контроля работы двигателей, также произведенных в Украине, новое современное светооборудование LED с лучшими характеристиками, более энергосберегающее и надежнее.

Таким образом, Ан-225 "Мрия" присоединилась к работе флота самолетов Ан-124-100 "Авиалиний Антонова", которые выполняют чартерные авиаперевозки гуманитарных и медицинских грузов, необходимых для борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19. Сегодня с конца марта авиакомпания "Авиалинии Антонова" уже перевезла более 1400 тонн груза из Китая в разные страны Европы, Америки, Ближнего Востока.

Украинской "Мрие" принадлежат более 250 рекордов в области авиации, в частности, перевозка монобагажа весом в 187,6 тонн и абсолютный рекорд по грузоподъемности в 253,8 тонн.