Участники акции "Твоя энергонезависимость" на Винниччине использовали 40% запаса газа

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

В августе-сентябре прошлого года в рамках акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась оптовым поставщиком газа – НАК "Нафтогаз Украины", потребители газа имели возможность закупить свой персональный газовый резерв на весь отопительный сезон по фиксированной цене. Приобретенный осенью газ участники акции могли использовать до конца отопительного сезона.

"В Винницкой области акционным газом на зиму запаслись 2 729 потребителей. В целом они зарезервировали более 3 млн кубометров газа. В течение отопительного периода потребители использовали 40% закупленного газа. Это объясняется и относительно теплой зимой и снижением цены на газ ниже акционной в отопительный сезон", – отмечается в сообщении.

Потребители, которые не использовали зарезервированные и уплаченные кубометры, имеют возможность оставить неиспользованные средства на счете для дальнейшего использования в последующие месяцы или вернуть по письменному заявлению.

Заявление на возврат средств потребители могут подать в Центрах обслуживания клиентов (бросить в специально установленные для этого ящики) или направить по адресу ООО "Винницагаз Сбыт" по месту нахождения газифицированного объекта.

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В компании уточнили, что по состоянию на 12 апреля еще определяются остатки на акционных счетах потребителей.

"Для того, чтобы оставить средства на собственном лицевом счете, не надо ничего делать. На протяжении апреля 2020 года "Винницагаз Сбыт" сообщит потребителю сумму остатка, которую он сможет использовать для погашения долгов, накопленных за период действия акции, и/или в счет оплаты на последующие периоды", – пояснил директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Те же потребители, которые намерены вернуть средства по заявлению, смогут это сделать после того, как НАК "Нафтогаз Украины" определит сроки и механизм возврата остатка. Соответствующее сообщение будет отправлено потребителям поставщиком в личном кабинете – письмом, СМС или по телефону.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Винницагаз Сбыт" является поставка природного газа потребителям Винницкой области. На сегодня компания поставляет природный газ 453 тыс. бытовых потребителей и почти 3,4 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы поставок составляют около 400 млн кубометров природного газа в год.