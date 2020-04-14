"Укрпошта" начала принимать карты платежной системы "Простир" НБУ

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), после этого уже 99% POS-терминалов в Украине предоставляют возможность рассчитываться карточками национальной платежной системы, передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, теперь система "Простир" насчитывает 53 участника (52 банка и "Укрпошта"), из них 33 – осуществляют эмиссию и/или эквайринг платежных карт.

По итогам 2019 года объем операций с использованием платежных карточек НПС "Простир" и электронных денег, эмитированных банками участниками системы, вырос на 25%, если сравнивать с 2018 годом, а количество – на 79%.

Как сообщалось, в феврале "Укрпошта" запустила услугу снятия наличных денег в своих отделениях через POS-терминалы.