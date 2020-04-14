Цены на дизтопливо для "Укрпошты" упали до 14 грн за литр

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на площадке ProZorro, передает БизнесЦензор со cсылкой на отраслевое издание enkorr.

С ценой 14,23 грн/л в аукционе победила компания "Глобал Сейл", входящая в структуру KLO. Ее изначальное предложение составляло 14,54 грн/л, но в ходе аукциона было снижено на 31 коп. за литр или на 2,1%.

По итогам аукциона 90 тыс. л топлива для "Укрпошты" должны быть поставлены до 22 апреля.

Основными конкурентами победителя торгов были "Альянс Энерго Трейд" и "Манго Групп". Последняя снизила цену с изначально заявленных 14,76 грн до 14,34 грн за литр.

По данным "Консалтинговой группы А-95", минимальная мелкооптовая цена дизтоплива в столичном регионе 13 апреля на условиях самовывоза с нефтебазы и по предоплате составляла 14,40 грн/л.

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Как сообщалось, с 2019 года "Укрпошта" приобретает топливо по рамочным контрактам.

На 2020–2021 годы такие договоры были заключены с 9 трейдерами – KLO, Mango, "Альянс Энерго Трейд", ОККО, WOG, SOCAR, "Укргаздобыча", Glusco, "Биоэталон". Общий объем закупки ожидается на уровне 6,2 млн л.

Аукционы по этим договорам проходят раз в две недели по 90 тыс. л (в исключительных случаях 120 тыс. л). Всего с момента подписания состоялось 14 таких аукционов на 1,29 млн л.

По их результатам крупнейшим поставщиком стала компания KLO, став победителем в 7 процедурам на 660 тыс. л. Также поставки осуществили "Глуско Украина" (270 тыс. л), "Альянс Энерго Трейд" (90 тыс. л), "Укргаздобыча" (180 тыс. л) и "Сокар" (90 тыс. л).