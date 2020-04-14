"Приватбанк" вернет комиссию за купленные на время карантина билеты на поезда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Клиенты "Приват24" и онлайн-кассы bilet.pb.ua получат полное возмещение суммы комиссий по всем возвратам билетов на поезда с датой отправления после 12:00 18 марта 2020 года", – уточняется в сообщении.

Информацию о возвращении комиссий клиенты банка получат в "Приват24" или через SMS, после чего в течение трех рабочих дней сумма комиссии будет зачислена на карту.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1 место среди 75 банков.