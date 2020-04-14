Импорт электроэнергии из России в марте упал в 23 раза, – "Укрэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В том числе в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в марте поступило 9,2 млн кВт-ч (менее 0,1% от общего производства), что в 9 раз меньше, чем в феврале.

При этом, импорт из России уменьшился в 22,8 раза (с 34 млн кВт-час до 1,5 млн кВт-ч), а из Беларуси – в 6,4 раза (с 48,9 млн кВт-час до 7,7 млн ​​кВт-ч).

"Также для обеспечения операционной безопасности в марте импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 99% (из России – на 352,8 млн кВт-ч, из Беларуси – на 408 млн кВт-ч). Всего в марте на эти две страны приходится 2% от всего импорта в Украину", – отмечается в сообщении.

Импорт в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС", работающей синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E, в марте составил 433,3 млн кВт-ч, что на 7,4% меньше, чем в феврале. Больше всего (309,4 млн кВт-ч) электроэнергии было импортировано из Словакии (на 14,4% больше, чем в феврале).

По данным "Укрэнерго", всего в первом квартале 2020 года объем импорта электроэнергии в Украине был на 12% меньше (1554 млн кВт-ч), чем в четвертом квартале 2019 года (1762 млн кВт-ч).

В частности, импорт в первом квартале составил 203 млн кВт-ч – в ОЭС Украины и 1351 млн кВт-ч – в "остров Бурштынской ТЭС". При этом импорт электроэнергии из России уменьшился в 5,4 раза (с 286,3 млн кВт-ч до 53,4 млн кВт-ч), а из Беларуси – в 2,8 раза (с 421,7 млн кВт-ч до 149,6 млн кВт-ч).

В то же время экспорт электроэнергии в марте 2020 года составил 773,6 млн кВт-ч, что на 4,5% больше, чем в феврале.

"Экспорт демонстрирует тенденцию к устойчивому росту с начала года, прежде всего из-за увеличения поставок электроэнергии в Венгрию", – отмечают в "Укрэнерго".

В целом объемы экспорта в марте превысили импорт на 74,8%. Больше всего экспортировано в Венгрию (423,4 млн кВт-ч, что на 14% больше, чем в феврале).

Всего за первый квартал 2020 экспорт электроэнергии составил 2211 млн кВт-ч. Это на 13% больше, чем за четвертый квартал 2019 года (1 960,6 млн кВт-ч). Больше всего за этот период экспортировано также в Венгрию – 1 072,7 млн кВт-с.

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Как сообщалось, ранее "Укрэнерго" ограничило пропускную способность линий межгосударственного сечения из России в Украину и из Беларуси в Украину до 0 МВт с 12 по 30 апреля.

Перед этим НКРЭКУ своим постановлением №766 от 8 апреля, среди прочего, решила временно приостановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на время карантина.

Напомним, импорт электроэнергии в Обеъдиненную систему Украины (ОЭС) возможен только из России и Беларуси, его запрета требовал холдинг ДТЭК Рината Ахметова.