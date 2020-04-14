В Раде нашли способ рассмотреть 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон за сутки (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Вчера, 13 апреля, через систему электронного документооборота получила письмо, что заседание комитета состоится 16 апреля, то есть с момента окончания срока подачи поправок прошло 9 дней. Кстати, эта таблица, уже, надеюсь, давно сформированная, так и не поступила народным депутатам для ознакомление. А тут опять фальстарт – Комитет переносится на 21 апреля", – добавила депутат.

В свою очередь заместитель главы Комитета Ярослав Железняк сообщил, что сегодня состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности по законопроекту №2571-д, на котором было принято решение сгруппировать поданные поправки. По словам депутата, из-за этого нужно дополнительное время для подготовки сгруппированных поправок к рассмотрению на заседании комитета Верховной Рады.

"Рассматривали только порядок обсуждения законопроекта далее. Решили, что 16 585 правок (последние данные по сводной таблице) не имеет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу. Поэтому, согласно регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их", – написал Железняк на своей странице в Facebook.

"По предварительным подсчетам, такая процедура может длиться 21 час. Учитывая, что предварительно Комитет назначен на следующий вторник (21 апреля) в 10:00, то где-то утром в среду в Zoom-е Комитета должен пойти белый дым вместе с решением Комитета ко второму чтению", – добавил депутат.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к принятому в первом чтении так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, что уже привело к задержке подготовки к его рассмотрению во втором чтении.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону