ДТЭК Ахметова может подать на Украину в арбитраж из-за догов по "зеленому тарифу", – гендиректор

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко заявил на онлайн-брифинге.

По словам гендиректора компании, долг госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями "ДТЭК ВИЭ" достиг 1,1 млрд грн.

"Конечно же сегодня возникает необходимость серьезно задумываться о международном арбитраже для того, чтобы защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в зеленую генерацию", – сказал глава ДТЭК.

Тимченко добавил, что ДТЭК вложил в объекты альтернативной энергетики 1,2 млрд евро, в том числе заемных средств.

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Как сообщалось, по данным Минэнерго, производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) в 2019 году возросло в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч. В том числе на ДТЭК пришлось 25% отпущенной по "зеленому тарифу" электроэнергии.

В марте Минэкоэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году на 86%.

Как сообщал БЦ, крупнейшими производителями зеленой генерации в Украине являются ДТЭК Рината Ахметова, "Виндкрафт" Карла Штурена, китайская CNBM и "Ветряные парки Украины" Максима Ефимова.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил виллу Франции за 200 млн евро.