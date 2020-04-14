Нацкомфинуслуг за год исключила из реестра 57 страховых компаний

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ведомства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, за год было зарегистрировано девять новых страховых компаний, все специализируются на рисковом страховании.

Всего по данным Нацкомфинуслуг, по состоянию на 31 декабря 2019 года в государственный реестр внесена информация о 210 рисковых страховщиках и 23 - СК "life".

Регулятор также отмечает, что на топ-100 страховых компаний Украины, специализирующихся на рисковом страховании, по итогам 2019 года приходится 98,1% общего объема собранных страховых платежей, в то время как в 2018 году - 97,9%.

Согласно обнародованным данным на сайте Нацкомфинуслуг, топ-20 страховщиков, специализирующихся на страховании жизни, по итогам 2019 года, как и годом ранее, концентрируют 100% общего объема страховых премий, топ-10 - 96,7% (2018 год - 96,9%).

Отмечается также, что на топ-3 рисковых СК в 2019 году пришлось 13,9% от общего объема собранных премий (в 2018 году - 15%).При этом регулятор отмечает, что одна из этих компаний получила более 50% премий от перестрахования (в 2018 году - три компании).

На топ-100 рисковых страховых компаний приходится 37,9% собранных по рынку премий (у трех СК доля перестрахования превышает 50%), в то время как годом ранее - 39,6% (четыре СК соответственно).

На топ-20 СК приходится 60% премий (шесть СК с долей перестрахования свыше 50%), годом ранее - 61,9% (8 СК), на топ-50 - 88,6% (13 СК), ранее 88,4% (10 СК).

Согласно сообщению Нацкомфинуслуг, по рынку страхования жизни индекс Герфиндаля-Гиршмана в 2019 году составил 1517,18 (в 2018 гоуд - 1441,37), по рынку рисковых видов страхования - 230,88 (247,95).

В целом по страховому рынку индекс Герфиндаля-Гиршмана составил 203,90 (219,29).