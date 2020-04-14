ДТЭК Ахметова объявил об остановке крупнейшей угольной компании

Как передает БизнесЦензор, об этом гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко заявил на онлайн-брифинге.

"Мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь" . С 20 апреля объединение выходит в простой", – сказал Тимченко.

Глава ДТЭК уточнил, что на шахтах объединения работает 22 тысячи сотрудников, после вывода в простой средняя зарплата горнорабочего очистного забоя (ГРОЗ) сократится с 19 тыс. грн до 10 тыс. грн в месяц.

Причиной выхода в простой Тимченко назвал "системный кризис в энергетике", вызванный падением потребления электроэнергии, ростом "зленой" энергетики и импортом электроэнергии из РФ и Беларуси.

По словам главы энергохолдинга, в условиях рекордных запасов угля на складах, "ДТЭК Энерго" в апреле ожидает поступления средств в размере 1,6 млрд грн, тогда как затраты на обеспечения работы угольных активов холдинга составят 2,9 млрд грн.

При этом Тимченко уточнил, что расходы на выплату зарплат всех сотрудников "ДТЭК Энерго" составляют около 800 млн грн в месяц.

Глава ДТЭК напомнил, что ранее уже была установлена работа "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и ряда ТЭС, в связи с чем в простой выведено 12,6 тыс. человек.

"Фактически, остановка "Павлоградугля" – это остановка угольной отрасли Украины. Это было самое прибыльное объединение, с самой низкой себестоимостью", – добавил Тимченко.

Читайте также: Для обеспечения работы ВЭС и СЭС достаточно одного человека на объект, – ДТЭК

Как сообщалось, в конце марта энергохолдинг "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь. Тогда в ДТЭК уточнили, что речь идет об около 6,5 тыс. из 8 тысяч сотрудников трех предприятий.

При этом в последние недели Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из Росиии и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, чего требовал холдинг Ахметова.

Согласно данным неаудированной отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

При этом прибыль "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил раскошную виллу во Франции за 200 млн евро.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.