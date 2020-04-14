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14.04.20 16:04

Объем наличных денег сократился с начала года на 800 миллионов, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

На 1 апреля 2020 в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, в частности банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).

Объем наличных денег сократился с начала года на 800 миллионов, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор

Ситуация, сложившаяся в связи распространением короновируса, и ограничения, введенные для борьбы с ним в марте, повлияли на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года. За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с уменьшением наличности на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

Следовательно, на одного украинца приходилось 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 184. В начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

НБУ отмечает, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как непосредственно в кассах отделений, так и в банкоматах. Банки постоянно осуществляют подкрепление банкоматов и отделений наличными, чтобы клиенты всегда при необходимости могли снять необходимые им средства.

Объем наличных денег сократился с начала года на 800 миллионов, – НБУ 01

Как сообщалось, по данным НБУ, в наличном обращении по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн). 

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