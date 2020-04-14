МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины на 7,7%

Об этом говорится во Всемирном экономическом отчете МВФ, обнародованном 14 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.

Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021 году, говорится в отчете.

"По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году - это больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка", - указывает МВФ.

Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019 году. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.