Польша с 19 апреля ослабит связанные с коронавирусом ограничения

Об этом сообщила местная радиостанция RMF24 со ссылкой на заявление министра здравоохранения Лукаша Шумовского, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 19 апреля мы будем медленно размораживать экономику", - заявил Шумовский.

Он не уточнил, какие именно ограничения будут сняты в ближайшее воскресенье. Однако, по словам министра, нет оснований полагать, что в ближайшие месяцы проблема COVID-19 будет полностью решена.

"Я не думаю, что июнь и июль положат конец эпидемии. К сожалению, мы будем бороться с ней в течение всего года", - сказал Шумовский.

По словам представителя правительства Польши Петра Мюллера, скорее всего, будут сняты ограничения, касающиеся торговли. В частности, если с четверга всех поляков обяжут прикрывать лицо либо маской, либо шарфом, то в магазины могут разрешить запускать больше посетителей. Сейчас максимум - по три человека на одного кассира.

Рассматривается возможность снятия ограничений на посещение лесов и национальных парков. Мюллер заявил, что решение будет приниматься правительством в среду или в четверг после того, как будет проанализирована обстановка после пасхальных выходных.

В Польше зарегистрировано свыше 6,9 тыс. заражений COVID-19, скончались 245 человек.