Кабмин назначил нового главу Госагентства по управлению Зоной отчуждения (обновлено)

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, сообщает БизнесЦензор.

Калашник назначен на должность сроком на 5 лет с испытательным сроком на три месяца.

В поданной электронной декларации Сергей Калашник указал 2,73 млн грн доходов за 2019 год, сообщает Интерфакс-Украина.

В том числе заработная плата составила 1,23 млн грн, доход от предпринимательской деятельности – 1,3 млн грн, доход от отчуждения движимого имущества – 207,81 тыс. грн. Его жена за прошлый год задекларировала 83 тыс. грн доходов. Также Калашник указал в декларации $85 тыс. наличными.

Он владеет квартирой (175,4 кв. м) в Киеве, дачным домом (19,5 кв. м) и земельным участком (51 851 кв. м) в Запорожье и зарегистрирован в доме (588,1 кв. м) в Запорожье, а его жена владеет квартирой (81,5 кв. м) в Киеве и еще 50% квартиры (68,18 кв. м) в Киеве.

Кроме того, у жены есть автомобиль Lexus RX350 2007 года выпуска.

Согласно декларации жена Калашника также владеет 100% капитала ЧП "Азовстройкомплекс" и 100% капитала ЧП "Толерида".

Читайте также: По просьбе Зеленского в Чернобыльскую зону запустят речные маршруты для туристов

Как сообщалось, в начале апреля Кабмин определил Калашника победителем конкурса на должность главы Госагентства, который проводился с 15 ноября 2019 года.

Напомним, в октябре 2019 года Кабмин уволил с должности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, назначив врио его заместителя Владимира Фещенко.

Тогда же был объявлен конкурс на главу агентства, который должен был пройти 25 октября. Однако конкурс не состоялся и был объявлен повторно, а Фещенко другими принятыми 15 ноября распоряжениями правительства был снять и с должности врио, и уволен с должности замглавы Госагентства. После него сменились еще два временных руководителя ведоства.