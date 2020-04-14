Кабмин назначил нового главу Госагентства по управлению Зоной отчуждения

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, сообщает БизнесЦензор.

Калашник назначен на должность сроком на 5 лет с испытательным сроком на три месяца.

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Как сообщалось, в начале апреля Кабмин определил Калашника победителем конкурса на должность главы Госагентства, который проводился с 15 ноября 2019 года.

Напомним, в октябре 2019 года Кабмин уволил с должности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, назначив врио его заместителя Владимира Фещенко.

Тогда же был объявлен конкурс на главу агентства, который должен был пройти 25 октября. Однако конкурс не состоялся и был объявлен повторно, а Фещенко другими принятыми 15 ноября распоряжениями правительства был снять и с должности врио, и уволен с должности замглавы Госагентства. После него сменились еще два временных руководителя ведоства.