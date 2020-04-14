Германия и США стали основными поставщиками сельхозтехники в Украину

Об этом со ссылкой на пресс-службу Института аграрной экономики сообщает БизнесЦензор.

Объемы поставок из Германии новой и подержанной техники составили в 2019 году $243,4 млн. Это обеспечило Германии долю в 31,6% в отечественном импорте агротехники.

Второе место в топ-7 экспортеров техники для сельского хозяйства в Украине занимают США - $159 млн (20,6%).

На третьем месте в рейтинге основных поставщиков этого вида продукции Польша. В прошлом году украинские аграрии закупили в этой стране сельхозтехники на сумму в $80,3 млн. (10,4%).

Одинаковое количество - по 9% - в отечественном импорте агротехники имеют Нидерланды ($69,7 млн) и Китай ($69,1 млн). Поставки сельхозмашин и оборудования из Франции составили в 2019 году $58,1 млн (7,5%), из Беларуси – $49,8 млн (6,5%).

Всего в отечественном импорте преобладает сельскохозяйственная техника североамериканского происхождения - John Deere, Case, New Holland, Massey Ferguson, Challenger, Versatиle.

Немалых усилий для того, чтобы закрепиться на украинском рынке, прилагают и европейские производители - Claas, Deutz-Fahr. Они построили и строят новые заводы в Европе и даже готовы изготавливать трактора и другую технику в Украине.

Настойчивую политику по вхождению на украинский рынок проводит Китай. Цена китайской техники на 15-20% ниже даже цен на отечественную технику.

"Поскольку они производят, в первую очередь, тракторы малой мощности, то есть мини-тракторы, их продукция является чрезвычайно привлекательной для отечественных хозяйств населения, фермерских хозяйств и других форм хозяйствования малых и средних размеров", - говорится в сообщении.