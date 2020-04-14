МВФ временно освободил от платежей по кредитам 25 беднейших стран

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, опубликованном на сайте Фонда, передает БизнесЦензор.

"Сегодня я рада сообщить, что наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение задолженности 25 стран-членов МВФ", – сообщила глава МВФ.

По словам Георгиевой, утвержденный механизм предусматривает предоставление беднейшим странам грантов для покрытия их долговых обязательств перед МВФ течение следующих шести месяцев, что позволит направить им больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие мероприятия.

"В настоящее время CCRT (специально созданный с этой целью фонд, – ред.) может предоставить около $500 млн. в виде субсидий по обслуживанию долга, включая недавнее обязательство США в размере $185 млн и $100 млн, предоставленные Японией в качестве немедленно доступных ресурсов. Другие, в том числе Китай и Нидерланды, также вносят важный вклад", – уточнила глава МВФ.

"Я настоятельно призываю других доноров помочь нам пополнить ресурсы Фонда и еще больше расширить наши возможности по предоставлению дополнительного облегчения бремени задолженности в течение двух лет нашим беднейшим странам-членам", – добавила Георгиева.

Согласно сообщению МВФ, в перечень стран, которые получат помощь по обслуживанию долга вошли: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того и Йемен.