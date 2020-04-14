Карантин в Индии и Кении поставил под угрозу мировые поставки чая

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В Индии меры изоляции были изначально введены с 25 марта по 14 апреля, но премьер-министр страны Нарендра Моди во вторник объявил об их продлении до 3 мая.

Как отмечает FT, в регионах Ассам и Дарджилинг экономическая активность была приостановлена накануне начала сезона сбора урожая чая. Первые листья чая сорта дарджилинг, который также называют "чайным шампанским", были утеряны, поскольку они уже слишком крупные для производства, отмечают плантаторы.

"Мы потеряем большое количество урожая, - отмечает председатель отраслевой организации Tea Board of India Прабхат Безборуах. - Многие хозяйства сталкиваются с серьезными трудностями".

Правительство страны заявляло, что производство чая получит статус критически важной отрасли и будет освобождено от ограничительных мер, но местные власти в Ассаме и Дарджилинге не смогли предоставить необходимых разрешений, чтобы плантации продолжили работать.

"Первый урожай дарджилинга утерян, и, если мы не откроемся в скором времени, мы потеряем и второй", - предупредил президент Warren Tea и председатель ассоциации Indian Tea Association Вивек Гоенка.

В африканских странах-производителях чая, включая Кению, из-за пандемии были нарушены перевозки продукции от плантаций до портов, сообщил аналитик Minitec Иби Идонибойе. Он ожидает, что мировые поставки будут ограничены в течение ближайших трех-шести месяцев. При этом Индия потеряет 150 тыс. тонн чая, что составляет 10% производства.

Власти Кении на прошлой неделе объявили о введении сроком на три недели ограничительных мер, которые затронули работу порта Момбаса, откуда экспортируется чай.

Помимо этого, введение комендантского часа на Шри-Ланке привело к временной остановке производства, которое, однако, было возобновлено.

Обеспокоенность снижением предложения вынудило трейдеров увеличить закупки, чтобы обеспечить себя запасами, пишет FT.

Чай был одним из продуктов, которые люди активно закупали перед введением мер изоляции. На неделе, завершившейся 21 марта, продажи чая в Великобритании выросли на 55% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Nielsen.

До начала кризиса отрасль сталкивалась с избытком предложения и падением цен. В марте экспортные цены в Кении, Индии и на Шри-Ланке упали до минимума за последние 11 лет. Снижение цен осложнило положение многих производителей в Индии. Чайные компании опасаются, что падение доходов из-за пандемии усугубит ситуацию.