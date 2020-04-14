Германия не видит оснований для отмены санкций против России из-за коронавируса, – посол

Об этом заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Санкции, которые были объявлены Евросоюзом в отношении России, были сформулированы весьма четко. Так же четко прописаны и условия их отмены. Вопрос снятия увязан напрямую с выполнением Минских договоренностей, и в условиях нынешней пандемии я не ожидаю каких-либо изменений", – сказал фон Гайр.

В то же время он отметил, что, несмотря на существующие санкции, между странами ЕС и Россией ведется активная торговля.

"Так, например, в 2019 году товарооборот между Германией и Россией, куда, кстати, в том числе входит продукция фармацевтической промышленности и медицинские товары, составил $53 млрд – это на 10% меньше, чем 2018 году, что обусловлено в первую очередь более низкими ценами на сырье", – сказал посол.

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Как сообщалось, ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США не вводили мер, которые препятствовали бы получению препаратов и оборудования для борьбы против коронавируса COVID-19.

Перед этим в своем выступлении на саммите G20 российский президент Владимир Путин призвал пересмотреть применение санкций крупнейшими странами мира.

Путин пояснил такую необходимость пандемией коронавируса, заверив, что предлагает ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовых транзакций для их закупок.