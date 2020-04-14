Минюст открыл информацию о покупателях арестованного имущества

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Высокий запрос общественности и СМИ на прозрачность и открытость государственных аукционов обусловили принятие нами такого решения. Вместе с госпредприятием "СЕТАМ" мы открыли информацию об участниках и победителях электронных торгов арестованным имуществом", – сообщил министр.

В частности, после окончания аукциона будет публиковаться фамилия, имя и отчество физического лица - победителя торгов, название юридического лица, если победителем является юридическое лицо.

После того, как победитель рассчитается за лот и статус аукциона изменится на "торги состоялись" будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона (которые зарегистрировались на торги и подавали заявки), а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименования юрлиц.

В случае, если победитель не заплатил за лот, неперсонифицированный протокол будет переформатирован системой и определен новый победитель, информация о котором также будет показываться (протокол загрузится автоматически на место старого), и информация обо всех участниках будет опубликована после расчета нового победителя.

Если электронные торги (включая повторные электронные торги: вторые и третьи) не состоялись, то после изменения статуса третьих электронных торгов на "торги не состоялись" будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона, а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименования юридических лиц.