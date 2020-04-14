Набсовет рекомендовал уволить временного главу "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение рекомендовать Кабинету министров освободить Желько Марчека от должности исполняющего обязанности председателя правления. Наблюдательный совет ожидает, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров", – сказано в сообщении.

Кроме того, набсовет компании принял решение о немедленном отстранении Желько Марчека от осуществления полномочий члена правления.

Как писал БизнесЦензор, ранее в СМИ появилась информация о том, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что временно исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время.

Напомним, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

Перед этим Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.