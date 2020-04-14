БизнесЦензор

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14.04.20 10:53

Вопрос выхода из карантина будет рассматриваться после 24 апреля, – Минздрав

Вопрос об отмене карантинных мероприятий будет рассматриваться не ранее, чем после 24 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

степанов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы каждый день анализируем ситуацию. Смотрим, как развивается, как в мире, в других странах. Если при возможности мы увидим улучшение эпидситуации, что сможем очень пошагово уменьшать карантинные меры, то мы сразу начнем это делать. Но сейчас в стране карантин до 24 апреля. Ближе к этой дате мы проанализируем и будем принимать решения", - сказал он.

Степнов подчеркнул, что "это будет происходить после празднования Пасхи".

"Для нас очень важно, чтобы Пасху в этом годы мы отпраздновали онлайн", - сказал он.

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