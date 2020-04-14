"Укрпочта" готова обеспечить работой более 3 тысяч человек

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

Также компания готова принять кандидатов, ищущих работу по совместительству на период карантина.

"Сейчас в "Укрпочте" работает 65+ тыс. специалистов. В период карантина компания работает в обычном режиме (с минимальными ограничениями для клиентов) и не сокращает, а наоборот ищет 3000 новых специалистов: начальников и операторов почтовых отделений, почтальонов, региональных менеджеров, сортировщиков, аналитиков и других", - сообщает компания.

Наиболее актуальными сотрудниками на время карантина в "Укрпочте" являются сортировщики, водители, операторы почтовой связи связи и почтальона.

"Укрпочта" предлагает сортировщикам оклад с премиями от 5200 до 12 300 грн, водителям - 5 800-25 000 грн, операторам - 4 720-11 000 грн, почтальонам - 4 720-8 500 грн", - сообщает компания.