"Мироновский хлебопродукт" Косюка увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи во вторник, ее выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд, что обусловлено ростом продажи курятины, растительного масла и полуфабрикатов, а также покупкой Perutnina Ptuj.

Экспортная выручка составила $1,19 млрд, что составляет 58% от общей выручки (в 2018 году – 60%). Экспортная выручка возросла на 28% по сравнению с 2018 годом за счет увеличением продаж зерна, растительного масла и продуктов мясопереработки.

Валовая прибыль МХП в прошлом году снизилась на 6% - до $398 млн, операционная - на 31%, до $216 млн.

EBITDA агрохолдинга в 2019 году сократилась на 16% - до $376 млн, EBITDA маржа - до 18% с 29%. Это было вызвано низкими ценами (как на зерновые культуры, так и на курятину), неблагоприятными погодными условиями и значительным укреплением гривни.

За четвертый квартал-2019 МХП увеличил чистый убыток в 4,3 раза – до $60 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Выручка за этот период возросла на 43% - до $551 млн. Экспортная выручка составила $316 млн, что составляет 57% от общей выручки (четвертый квартал-2018 - $263 млн, что составляло 68% от общей выручки).

Операционные убытки МХП в октябре-декабре 2019 года составили $2 млн против $29 млн операционной прибыли в октябре-декабре 2018 года. Валовая прибыль снизилась на 22% - до $52 млн.

Приведенная EBITDA-маржа в четвертом квартале 2019 года снизилась до 8% с 23%, EBITDA - на 51%, до $43 млн.

Как сообщалось, чистая прибыль агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка в 2018 году сократилась на 44,3% по сравнению с 2017 годом – до $128 млн. При этом компания направила на выплату годовых дивидендов около $80 млн.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.