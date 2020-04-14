В Украине вновь запретили работу рынков на период карантина, – главсанврач

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"С завтрашнего дня моё постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - заявил Ляшко в понедельник вечером.

По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – утверждает санитарный врач.

Как писал БизнесЦензор, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.