БизнесЦензор

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13.04.20 20:39

Amazon наймет 175 тысяч новых работников за два месяца

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. объявил о планах нанять еще 75 тыс. человек в дополнение к уже нанятым за последний месяц 100 тысячам работников на фоне растущего спроса со стороны потребителей в условиях пандемии коронавируса.

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Компания также сообщила, что направит более $500 млн на повышение зарплат, тогда как ранеее этот показатель оценивался в $350 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы по-прежнему наблюдаем увеличение спроса и собираемся продолжить наем персонала", – говорится в сообщении компании.

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На прошлой неделе Amazon сообщила, что будет тестировать на коронавирус сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, а со временем и весь остальной персонал.

Акции Amazon подскочили на 5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 16,1%.

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