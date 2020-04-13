Amazon наймет 175 тысяч новых работников за два месяца

Компания также сообщила, что направит более $500 млн на повышение зарплат, тогда как ранеее этот показатель оценивался в $350 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы по-прежнему наблюдаем увеличение спроса и собираемся продолжить наем персонала", – говорится в сообщении компании.

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На прошлой неделе Amazon сообщила, что будет тестировать на коронавирус сотрудников, непосредственно работающих с клиентами, а со временем и весь остальной персонал.

Акции Amazon подскочили на 5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 16,1%.