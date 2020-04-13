Глава ВОЗ предупредил о рисках режима самоизоляции в бедных странах

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В странах с бедным населением приказ "оставайтесь дома" и прочие ограничения, используемые в странах с высоким уровнем доходов, могут быть непрактичны. Многие бедняки, мигранты, беженцы и без того живут в скученных условиях, с малыми ресурсами, с малым доступом к услугам здравоохранения", – сказал Гебрейесус.

"Как вы переживете изоляцию, когда вы зависите от ежедневого труда, чтобы питаться? Новостные сводки со всего мира показывают то, как много людей находятся в опасности остаться без еды", – продолжил Гебрейесус.

Он уточнил, что в то время как ряд стран изучает возможность смягчения ограничений, другие страны, особенно страны со средним и низким уровнем доходов, в Африке, Азии и Латинской Америке наоборот рассматривают вариант с их введением.

По словам Гебрейесуса, 1,4 млрд детей не могут ходить в школы из-за их закрытия, что лишило многих из них возможности питания.

Кроме этого, Гебрейесус напомнил, что социальное дистанцирование является лишь частью более широкомасштабных стабилизационных мер и усилий органов здравоохранения, причем изоляция населения не должна "проводиться за счет прав человека".