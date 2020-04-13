Фонд госимущества передумал продавать одесский яхт-клуб

Как сообщает пресс-служба Фонда, вместо приватизации предприятия теперь планирует провести конкурс по передаче этого объекта в долгосрочную аренду на условиях сохранения основного профиля его деятельности, передает БизнесЦензор.

Такое решение в Фонде пояснили тем, что ГП "Черноморский яхт-клуб" выполняет социально-важную функцию для общества.

"Фонд проанализировал потенциальные риски от возможной приватизации расположенного на берегу Черного моря яхт-клуба. После того, как пройдет 5-летний пост-приватизационный срок, новый владелец может осуществить застройку части берега моря на территории яхт-клуба, а также изменить профиль его деятельности", – отмечается в сообщении.

Поэтому, чтобы не допустить возникновения таких рисков, Фонд планирует исключить ГП "Черноморский яхт-клуб" из перечня объектов для приватизации и передать его в ближайшее время в долгосрочную аренду.

"При этом будущий арендатор яхт-клуба получит возможность инвестировать в его развитие, однако, не будет возможности в будущем выкупить его за счет "неотъемлемых улучшений", – пообещали в Фонде.

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ФГИ также сообщил, что на должность директора яхт-клуба назначен президент Парусной федерации Одесской области Альберт Кабаков. Ему поручено осуществить полную инвентаризацию предприятия и завершить его подготовку к аукциону по аренде.

"Ожидается, что примерно в мае или в начале июня будут проведены публичные обсуждения дополнительных условий аренды яхт-клуба, которые будут учтены в договоре аренды для обеспечения дальнейшего развития объекта", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Фонд государственного имущества объявил аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Черноморский яхт-клуб" в Одессе, назначив аукцион с начальной стоимостью лота в 6,04 млн грн на 3 января.

Однако позднее, когда информация об этом стала публичной, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко приостановил приватизацию объекта.