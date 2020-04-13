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13.04.20 19:45

Всемирный банк выделит $135 миллионов на модернизацию здравоохранения в Украине

Всемирный банк выделит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19.

Всемирный банк выделит $135 миллионов на модернизацию здравоохранения в Украине

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка.

Из общей суммы средств предусмотрено:

Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирного Банка с 2015 года.

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