Минсоцполитики анонсировало начало выплат обещанных Зеленским доплат пенсионерам

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек", – сказала Лазебная .

Министр напомнила, что в соответствии с определенным правительством порядком, одноразовую выплату в размере 1000 гривен получат пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тыс. грн, а также граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

Лазебная добавила, что пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, выплата в размере 1000 гривен будут зачислена автоматически, а тем, кто получает пенсию через "Укрпошту", деньги принесет почтальон.

Как сообщалось, в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада приняла доработанный проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

В частности, законом предусмотрено создание Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в объеме 64,67 млрд грн. Из этих средств 10,6 млрд грн пойдет Министерству социальной политики для осуществления дополнительных выплат пенсионерам и некоторым другим категориям населения.