Фирма Бродского получила разрешение на строительство ТРЦ напротив Киевсовета

Как сообщает издание Хмарочос, владельцы ресторана еще с 2014 года планируют снести этот павильон и построить вместо него по меньшей мере четырехэтажный комплекс, передает БизнесЦензор.

Против этих планов с самого начала протестовали жители соседнего дома, который является частью архитектурного ансамбля улицы. Они утверждали, что во время первого сооружения этого павильона рестораторы захватили их придомовую террасу, а новое строительство еще и закроет им окна.

Жители также демонстрировали письма, которые получали от застройщика. Тот уверял адресатов, что высота нового здания не будет превышать уровня их шестого этажа.

Сегодня заказчиком строительства осталась та же фирма – ООО "Олимп ЛТД". Ее основатели – родственники украинского политика и бизнесмена Михаила Бродского (жена Светлана и сын Юрий).

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Проектировщиком объекта указана компания "Эдельбург Архитектс". Ее связывают с девелоперской компанией Edelburg Development, которая сейчас строит по ее проэктам три жилых комплекса в Киеве: Edeldorf, Edelweiss House и самый скандальный – "Подол Град Vintage".

Последние две стройки компания вела как партнер или преемник компании "Укрбуд", которая ранее принадлежала экс-нардепу Максиму Микитасю.

В прошлом году, чтобы начать это строительство, заказчик просил Минрегионстрой позволить ему отклониться от некоторых строительных норм, но по крайней мере дважды получал отказ.

В частности, заказчик строительства сетовал на отсутствие парковочных мест для будущих посетителей ТРЦ и просили перенаправить парковку на соседнюю Лютеранскую улицу. Оттуда же предлагали вывозить мусор, поскольку у спроектированного здания так и не нашлось места для контейнеров.

Также заказчик просил освободить его от расходов на озеленение, аргументируя тем, что у "Дома со звездой" уже растет достаточно деревьев.