"Киевстар" запустил карту соблюдения режима самоизоляции в регионах. ФОТО

Карта составлена по анонимным данным с устройств украинцев, которые пользуются мобильной связью и интернетом, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

Индекс самоизоляции – это процент населения, который ограничил свои перемещения на период карантина. Его рассчитывают по тому, как абоненты компании меняют базовые станции, удаляются ли от зоны своего преимущественного нахождения на радиус более 1000 м за день.

В компании подчеркивают, что все данные графиков на сайте оператора, посвященной COVID-19 –это среднестатистические срезы поведения, данные не конкретных абонентов, а некоторых категорий или групп абонентов.

Данные на карте обновляются, больше всего пользователей изолируется во Львове и Тернополе– 62% и 59% соответственно. В то же время во Львовской области индекс составляет всего 18,77%, а Тернопольской – 15,84%.