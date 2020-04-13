Банк Тигипко направит 500 миллионов прибыли на увеличение капитала

Об этом говорится в сообщении банка о проведении общего собрания акционеров 24 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Уставного капитала планируется осуществить, повысив номинальную стоимость акций банка с 70 грн до 100 грн за счет направления в уставный капитал банка части прибыли за 2018-2019 годы в размере 494,1 млн грн.

Кроме докапитализации, часть прибыли в размере 28,5 млн грн будет направлена в резервный фонд.

Читайте также: Активы работающего с monobank банка Тигипко за год выросли в 2 раза

В то же время на собрании планируется прекратить полномочия главы набсовета Сергея Попенко и четверых членов, в частности Наталии Ястремской, Валентины Никитенко, Анатолия Максюты и Владимира Матвейчука.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" является Сергей Тигипко (99,93% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 17 место (19,98 млрд грн) среди 75 действующих банков.