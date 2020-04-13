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13.04.20 18:15

"Укравтодор" привлек международные компании для контроля качества ремонта дорог

Определены первые объекты "Большого строительства", на которых международные инжиниринговые компании осуществлять независимый технадзор.

"Укравтодор" привлек международные компании для контроля качества ремонта дорог

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Компании будут заниматься контролем за соблюдением проектных решений и требований дорожных норм, а также контролем за качеством работ, выполненных при строительстве, реконструкции или ремонту автомобильных дорог общего пользования.

"Привлечение международной экспертизы гарантировать нам независимую и качественную оценку дорожных работ. Сейчас мы уже сотрудничаем с компаниями из Австрии и Франции, но их с каждым днем ​​будет становиться больше. Таким образом мы уменьшаем роль коррупционного фактора и диверсифицируем риски. Я надеюсь, что украинские компании будут включаться в конкуренцию и таким образом мы будем развивать рынок дорожных консультационных услуг в нашей стране", - отметил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Среди первых проектов:

Независимый надзор за строительством, который выполняет инжиниринговая компания, - обычная и обязательная практика на объектах, финансируемых за счет международных финансовых учреждений (в Украине всего присутствуют проекты Всемирного банка, ЕИБ и ЕБРР).

Также сейчас идет активная работа по подготовке к проведению торгов по технадзору за ключевыми объектами строительства в этом году. В частности, речь идет об автомобильной дороге Н-31 Днепр-Решетиловка, автотранспортную магистраль через реку Днепр в городе Запорожье и других объектах.

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