"Укравтодор" привлек международные компании для контроля качества ремонта дорог

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Компании будут заниматься контролем за соблюдением проектных решений и требований дорожных норм, а также контролем за качеством работ, выполненных при строительстве, реконструкции или ремонту автомобильных дорог общего пользования.

"Привлечение международной экспертизы гарантировать нам независимую и качественную оценку дорожных работ. Сейчас мы уже сотрудничаем с компаниями из Австрии и Франции, но их с каждым днем ​​будет становиться больше. Таким образом мы уменьшаем роль коррупционного фактора и диверсифицируем риски. Я надеюсь, что украинские компании будут включаться в конкуренцию и таким образом мы будем развивать рынок дорожных консультационных услуг в нашей стране", - отметил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Среди первых проектов:

капитальный ремонт моста через реку Айдар на Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар, Луганская область (ООО "Ежис Украина", Франция)

капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк, Луганская область (ООО "Ежис Украина", Франция)

капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, Хмельницкая область (ООО "Айси Консулентен", Австрия).

Независимый надзор за строительством, который выполняет инжиниринговая компания, - обычная и обязательная практика на объектах, финансируемых за счет международных финансовых учреждений (в Украине всего присутствуют проекты Всемирного банка, ЕИБ и ЕБРР).

Также сейчас идет активная работа по подготовке к проведению торгов по технадзору за ключевыми объектами строительства в этом году. В частности, речь идет об автомобильной дороге Н-31 Днепр-Решетиловка, автотранспортную магистраль через реку Днепр в городе Запорожье и других объектах.