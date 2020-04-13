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13.04.20 18:06

"Укрспирт" продал 1,4 миллиона литров спирта для антисептиков за неделю

За неделю ГП "Укрспирт" поставил 1,4 млн литров дезинфицирующего средства (сырья для антисептиков) украинским производителям.

"Укрспирт" продал 1,4 миллиона литров спирта для антисептиков за неделю

Как сообщает пресс-служба компании, это стало возможным благодаря законодательно утвержденной процедуре изготовления сырья для антисептиков на базе спиртзаводов, которая вступила в силу 2 апреля, передает БизнесЦензор.

"Мы начали отгрузки 7 дней назад, и за этот промежуток времени поставили уже 1,4 млн литров дезинфицирующего средства украинским производителям антисептиков… Предприятие производит средства крепостью 80% и 90%. В подавляющем большинстве, производители интересуются последним – покрепче", – отметил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Глава госпредприятия напомнил, что в цену сырья для антисептиков не закладывается акциз.

Так, дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% – 42,45 грн за литр.

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Согласно внесенным изменениям в законодательство ГП "Укрспирт" будет производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля включительно.

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