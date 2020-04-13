"Укрспирт" продал 1,4 миллиона литров спирта для антисептиков за неделю

Как сообщает пресс-служба компании, это стало возможным благодаря законодательно утвержденной процедуре изготовления сырья для антисептиков на базе спиртзаводов, которая вступила в силу 2 апреля, передает БизнесЦензор.

"Мы начали отгрузки 7 дней назад, и за этот промежуток времени поставили уже 1,4 млн литров дезинфицирующего средства украинским производителям антисептиков… Предприятие производит средства крепостью 80% и 90%. В подавляющем большинстве, производители интересуются последним – покрепче", – отметил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Глава госпредприятия напомнил, что в цену сырья для антисептиков не закладывается акциз.

Так, дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% – 42,45 грн за литр.

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Согласно внесенным изменениям в законодательство ГП "Укрспирт" будет производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля включительно.