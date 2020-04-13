БизнесЦензор

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13.04.20 17:48

Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ для Беларуси до мировых

Россия могла бы снизить цену на поставляемый природный газ для Беларуси до мировой, если бы хотела действительно помочь стране.

Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ для Беларуси до мировых

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко он заявил на совещании в Минске, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?", – заявил Лукашенко.

При этом президент Беларуси упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в стране мерам по борьбе с коронавирусом.

"Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Россиянам хотел бы сказать – этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?", – подчеркнул Лукашенко.

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