Минфин вновь отменил аукцион по продаже облигаций государственного займа

Об этом сообщается на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.
"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сказано в сообщении
Как сообщалсь, на минувшей неделе Министерство финансов также отменило очередной аукцион по продаже ОВГЗ.
По словам министра финансов Сергейя Марченко, необходимости в привлечении средств для финансирования госбюджета на внутреннем рынке нет до конца апреля.
Неделей раньше Национальный банк по согласованию с Минфином перечислил в госбюджет сразу всю сумму в 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год.