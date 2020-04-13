Fitch снизил рейтинги лоукостеров Ryanair и Wizz Air

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор,

Как сообщается, прогноз - "негативный".

При этом краткосрочный РДЭ авиакомпании был подтвержден на отметке "F2".

Кроме того, Fitch ухудшило долгосрочный РДЭ Wizz Air Holdings Plc до "BBB-" с "BBB", прогноз - "негативный". Краткосрочный РДЭ авиаперевозчика был подтвержден на отметке "F3".

"Понижение рейтингов отражает наши обновленные макроэкономические прогнозы и прогнозы для мировой авиационной отрасли", - отмечается в сообщении агентства.

Они предполагают "ослабление бизнеса и финансового профиля авиакомпаний на всем горизонте рейтингования", говорится в отчете.

Базовым сценарием Fitch для глобальной экономики в 2020 году является глубокая рецессия, что окажет дополнительное негативное влияние на спрос на авиапутешествия помимо текущих ограничительных мер, которые связаны с пандемией коронавируса COVID-19. В итоге аналитики агентства ожидают, что выручка Ryanair и Wizz Air сможет восстановиться примерно до уровня 2020 финансового года (завершился 31 марта) только в течение 2023 фингода.

Прогноз "негативный" отражает неопределенность вокруг авиапутешествий и восстановления спроса, отмечается в сообщении.

Ирландская Ryanair является крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Европе. До кризиса компания осуществляла по 2,4 тыс. перелетов в сутки в более чем 240 аэропортов 40 государств. Ежегодный объем перевозок составлял 151 млн человек.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air перевозила более 40 млн пассажиров в год, обслуживая 710 маршрутов в 154 аэропортах 45 стран.