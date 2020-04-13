Рада одобрила создание отдельной Комиссии для рассмотрения тендерных жалоб

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта № 3132 в первом чтении проголосовали 244 депутата.

Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке к нему, является совершенствование работы Антимонопольного комитета. Для этого предложено ввести институт уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее семи человек. При этом их количество может быть увеличено президентом по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы Антимонопольного комитета.

Также предложено установить полномочия и порядок формирования Комиссии (комиссий) по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и тому подобное.

Авторы законопроекта поясняют необходимость создания таких Комиссий ростом количества жалоб в сфере публичных закупок, что усложняет работу Коллегии АМКУ.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывает, что сама идея создания Комиссии как органа, который фактически выполняет задание АМКУ и принимает от его имени решения, поскольку таким образом Комитет фактически лишается права реализовывать свои полномочия и принимать решения. При этом его полномочия передаются органу, должностные лица которого назначаются неконституционным способом, поскольку Конституция не наделяет президента полномочиями по назначению таких уполномоченных.