Импорт угля упал с начала года на 17%, – Таможенная служба

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $472,53 млн, что на 36,2% меньше, чем в январе-марте 2019 года ($740,09 млн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина,

При этом из России поступил уголь на $308,81 млн (доля в импорте 65,35%), США – на $119,93 млн (25,38%), Казахстана – на $22,3 млн (4,72%), других стран – на $21,49 млн (4,55%).

При этом экспорт угля за три месяца 2020 года Украиной не осуществлялся, тогда как в январе-марте 2019 года за рубеж было поставлено 0,23 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,04 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2019 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 1,4% (на 305,33 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 21,08 млн тонн. В стоимостном выражении уголь были импортирован на $2,82 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году ($3,04 млрд).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $1,97 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,02 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,04 млрд и $8,65 млн.