Выручка от экспорта электроэнергии выросла а начала года на 29%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию за три месяца 2020 года поставлена электроэнергия на $62,45 млн, Румынию – на $29,69 млн, Польшу – на $25,97 млн, другие страны – на $8,59 млн.

В то же время Украина в первом квартале 2020 года импортировала электроэнергию на $86,2 млн (в марте – на $28,95 млн), в том числе из Словакии – на $37,95 млн, Венгрии – на $30,3 млн, Беларуси – на $9,89 млн, других стран – $8,07 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,77 млн, в том числе в Венгрию поставлено на $231,36 млн, Польшу – на $84,58 млн, Молдову – на $41,68 млн, другие страны – на $21,14 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,4 млн, в том числе из Беларуси на $43,12 млн, Словакии – на $36,34 млн, Венгрии – на $26,49 млн, других стран – $15,47 млн.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч.

При этом Украина в июле 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого по итогам прошлого года составил 2,7 млрд кВт-ч.

ДТЭК Рината Ахметова в 2019 году увеличил экспорт украинской электроэнергии на 0,1% (на 4,1 млн кВт-ч) – до 5,83 млрд кВт-ч, заняв 90,1% общего экспорта страной за этот период. Импорт электроэнергии компанией составил 368,6 млн кВт-ч, тогда как годом ранее не осуществлялся.