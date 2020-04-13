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13.04.20 15:41

Кабмин временно разрешил льготный ввоз автомобилей "скорой помощи" и поливальных машин

Кабинет министров Украины в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса временно разрешил ввоз в Украину без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины специализированных санитарных автомобилей экстренной (скорой) помощи, а также поливальных машин и опрыскивателей для санитарной обработки зданий и помещений.

Кабмин временно разрешил льготный ввоз автомобилей "скорой помощи" и поливальных машин

Соответствующие изменения внесены постановлением правительства №269 от 8 апреля 2020 года в перечень товаров и услуг, необходимых для осуществления мер по предотвращению и расширению, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий короновирусной болезни (COVID-19) на территории Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ дополняет утверждаемый правительством перечень товаров разделом "Транспортные средства для учреждений охраны здоровья системы экстренной медпомощи и санитарной авиации (авиационной медицины), в который и внесены автомобили "скорой помощи" (УКТВЭД 8703 32 19 00) и поливальные машины (8705 90 80 90).

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