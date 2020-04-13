Транзит нефтепродуктов через Украину в первом квартале увеличился на 18%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Рост произошел благодаря смешанному транзиту российского ДТ в Польшу. Так в январе и марте по железной дороге с трубопроводного терминала в Новограде-Волынском (Житомирская область) в Польшу было поставлено 7,5 тыс. тонн ДТ. Это первый случай транзита дизтоплива по такому маршруту с момента возобновления работы трубопровода "ПрикарпатЗападтранс" в июне 2016 года.

Остальной объем транзита пришелся на традиционные поставки белорусского ДТ и бензина в Молдову. Так, за первый квартал 2020 года поставки белорусского ДТ в Молдову составили 16,4 тыс. тонн (+27% к аналогичному периоду 2019 года), бензина - 2,4 тыс. тонн (-37%). Поставки литовского бензина в Молдову в первом квартале 2020 года практически не осуществлялись.

Также в первые три месяца 2020 года не производился в Молдову транзит битума, мазута и авиакеросина.

В 2019 года транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины сократились в 30% - до 102,1 тыс. тонн - по сравнению с объемами 2018 года (145,7 тыс. тонн).