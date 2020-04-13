ЕБРР готов выделить 28 миллионов евро на решение проблемы мусора в Хмельницком

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на сайте банка, решение по проекту может быть принято 8 июля 2020 года. Сейчас проект на стадии рассмотрения концепции.

Кредит разделен на несколько траншей, финансируемых совместно с инвестиционным грантом в размере до 5 млн евро от Инвестиционной платформы соседства ЕС (EU Neighbourhood Investment Platform) и до 3 млн евро местного вклада.

Проект включает два этапа. На первом – реабилитация существующей свалки, строительство новой, смежной со старой, спроектированной санитарной свалки в соответствии со стандартами ЕС, а также приобретение нового оборудования для захоронения отходов и усовершенствование систем сбора и транспортировки ТБО, финансируемых совместно из городского бюджета.

Второй этап включает строительство новой установки для рекуперации материалов для неорганических отходов и отдельной установки для компостирования предварительно отсортированных органических отходов. Это, как указывается в сообщении ЕБРР, позволит снизить долю твердых отходов, поступающих на свалку.

КП "Спецкомунтранс" отвечает за сбор, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов в Хмельницком. Компания имеет контракты с более чем 92 тыс. домашних хозяйств и почти 3 тыс. коммерческих и общественных организаций на вывоз и утилизацию отходов. Компания также является оператором существующей свалки, расположенной на территории города.