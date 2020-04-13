Польша столкнулась с нехваткой рабочих из-за отъезда украинцев, – Financial Times

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Из-за пандемии коронавируса более 100 тысяч украинцев выехали из Польши, а польские компании, которые полагались на работу мигрантов, почувствовали острую нехватку рабочей силы.

По данным FT, в прошлом году Польша выдала полтора миллиона краткосрочных рабочих виз и разрешений на работу для украинцев - гораздо больше, чем для граждан любой другой страны.

"Эти рабочие помогли покрыть огромную нехватку рабочей силы на польских фабриках, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах", - пишет FT.

Польский фермерский союз предостерег, что ситуация, когда украинцы не смогут приехать в Польшу на нынешний сбор урожая фруктов, грозит параличом всей отрасли. Испытывают давление и строительные компании.

"Это наша проблема номер один", - говорит представитель одной из крупнейших строительных компаний Польши Цезарий Трабзон. Он рассказывает, что в некоторых их компаниях-субподрядчиках более 70% рабочих - из Украины.

Люди едут домой по ряду причин, рассказывает Мирослава Керик, председатель Фонда "Наш выбор", который поддерживает украинцев в Польше. Некоторые потеряли работу и место жительства, другие беспокоились из-за того, что, проживая вместе с другими мигрантами, они больше рискуют подхватить коронавирус.

Еще одна проблема - то, что многие украинцы имели краткосрочные разрешения и опасались, что не смогут продлить срок своего пребывания, поскольку государственные учреждения в Польше закрыты из-за пандемии.

С проблемой нехватки рабочих в разгар пандемии столкнулось немало западных стран. Существуют опасения, что в этом году урожай сгниет на полях, поскольку его будет некому собирать.

Из-за ограничений на границах для сдерживания вспышки коронавируса рабочие из Восточной Европы, в частности из Болгарии, Румынии, Польши и Украины, вынуждены остаться дома.

Как отмечал Economist, в Германии уже столкнулись с нехваткой рабочих для сбора спаржи. Неопределенная ситуация и во Франции, где в ближайшее время для сезона клубники нужно будет более 200 тысяч полевых рабочих, две трети которых обычно из восточной Европы. Остро ощущают проблему и в Нидерландах.

С проблемой нехватки сезонных рабочих столкнулись и в Британии, где в ближайшие недели нужно покрыть 90 тысяч рабочих мест.

Европейские фермеры призывают правительство организовать чартерные рейсы, чтобы доставить людей из стран Восточной Европы для полевых работ, сообщала газета Guardian.

Чтобы преодолеть кризис, некоторые европейские страны пытаются продлить разрешения на пребывание для тех рабочих, которые уже там находятся.

Еще один вариант - нанимать местных рабочих. Но европейским фермерам не нравится нанимать рабочих без опыта. К тому же, западные европейцы обычно более требовательны к условиям труда.

Как писал БизнесЦензор, значительное количество украинских граждан, которые выехали из Польши на период карантина, планируют вернуться обратно для продолжения работы.

Такие данные получены по итогам анализа звонков и обращений украинцев на "Горячую линию" в рамках Социальной программы помощи украинцам "МЫ ВМЕСТЕ" /"Jesteśmy razem", которую в Польше и Украине запустила компания по международному устройству Gremi Personal.