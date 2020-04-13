Финансирование Мининфраструктуры в госбюджете могут уменьшить на 1 миллиард

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

Документ предлагает сократить финансирование по следующим направлениям: аппарат Мининфраструктуры – с 249,4 млн грн до 170,1 млн грн; обеспечение эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов – с 116,3 млн гривень до 39 млн грн; Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины – с 4,178 млрд грн до 3,2 млрд грн; Государственная служба морского и речного транспорта Украины – с 52 млн грн до 51,8 млн грн. На проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" предлагается выделить 100 млн грн, а не 1 млрд грн, как было предусмотрено на этот год.

Впрочем, согласно законопроекту, увеличивается финансирование Государственной службы Украины по безопасности (с 129,3 млн грн до 137, 6 млн грн) и Государственного агентства автомобильных дорог Украины (с 44,7 млрд грн до 45,2 млрд грн).

Yа внеочередном заседании 30 марта, Верховная Рада отправила на доработку законопроект №3276 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". За неделю документ в доработанном варианте внесли в парламент и зарегистрировали как 3276-д.13 апреля 2020 года Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.