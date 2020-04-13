О дате рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта говорить рано, – Гетманцев

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще рано об этом (рассмотрении законопроекта в парламенте, – ред.) говорить", – сказал депутат журналистам в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к принятому в первом чтении так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, что уже привело к задержке подготовки к его рассмотрению во втором чтении.

При этом больше тысячи правок к "антиКоломойскому" законопроекту подало 7 нардепов. Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відомо про депутатів, які подали найбільше правок до "антиКоломойського" закону